شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شاهد مايحدث الان في مطار صنعاء الدولي والمواطنين يصابوا بصدمه.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. شاهد مايحدث في مطار صنعاء الدولي والمواطنين يصابوا بصدمه.. تفاصيل وصلت الان طائراتين عملاقتين الى مطار صنعاء الدولي لاول مرة منذ اعلان التحالف الحظر الجوي على صنعاء ومطار صنعاء. Advertisements كما استغرب المواطنين من وصول هذه الطائراتين الى مطار صنعاء رغم معرفتهم بطائرات الاغاثة. تفاصيل اوفى لاحقا.

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