الاعلام الامريكي يسخر : السعودية تتهم إيران بالهجوم فتقصف اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قالت صحيفة مينت برس الأمريكية انه على عكس الحقول المحترقة في المملكة السعودية المجاورة ، أصبحت مشاهد الحرائق الضخمة في اليمن شائعة ، وهي حقيقة لا يقبلها المدنيون ولكنهم توقعوها.

فمنذ حوالي خمس سنوات ، منذ أن بدأ التحالف الذي تقوده السعودية حملة القصف في اليمن ، شاهد السكان اليمنيون منازل جيرانهم تحترق على الأرض ،غالبًا ما تبقى عائلات بأكملها في الداخل ، ومع انتقال المدارس والمصانع والمستشفيات والمساجد والأسواق إلى أكوام من السخام والرماد في أعقاب جحيم جسيم هائل نشأ عن غارات جوية سعودية شبه مستمرة، ومع ذلك، على عكس الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، نادراً ما تحظى الهجمات على اليمن بتغطية أو إدانة لوسائل الإعلام الدولية.

وقالت الصحيفة:, لم يكن صالح مسعود جروان ، البالغ من العمر 32 عامًا ، يتوقع أن يكون هو وعائلته هم الضحية التالية للغارات الجوية السعودية ، لكن يوم الاثنين قتل صالح مع ستة من أفراد أسرته في غارة جوية شنتها طائرات التحالف في محافظة عمران اليمنية.

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كان صالح يأمل أن يكون اليمن آمناً بعد الهجوم على منشأة أرامكو السعودية، على افتراض أن الهجوم سيكون كافياً لتشجيع المملكة على وقف هجماتها بطائرات بدون طيار وصواريخ على اليمن.

كان مكان الهجوم مضاء باللون الأحمر من الحرائق الهائلة التي تلت الغارات الجوية ، وهذا الحريق لم يغذيه النفط بل أجساد أكثر من عشرة مدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وتحت عنوان “السعوديون يلومون إيران ويعاقبون اليمن” واصلت الصحيفة حديثها بالقول: جاءت هذه الهجمات الأخيرة التي قادها التحالف السعودي بعد أيام من إعلان الحوثيين اليمنيين مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد مواقع داخل السعودية.

ولكن ليس من الواضح سبب قيام التحالف بشن هجمات انتقامية على اليمن، حيث يزعمون أن إيران ، وليس الحوثيين ، هم من نفذوا الهجمات على حقول النفط.