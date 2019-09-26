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سفارة بلادنا في بكين تحتفي بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

احتفال

احتفال

سفارة بلادنا في بكين تحتفي بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر

كتب

الخليج 365 - متابعات

أقامت سفارة الجمهورية اليمنية في بكين ،اليوم ، حفل بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر.

 

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وفي الحفل الذي حضره ، مستشار وزارة الخارجية الصينية، شيا يونليانغ ، وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركة في معرض "اكسبو بكين الدولي"، وجمع غفير من الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في بكين ، أشاد القائم باعمال السفارة اليمنية في بكين احمد جابر ،بعمق العلاقات الثنائية اليمنية-الصينية والتي شهدت تطورا ملحوظاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية..معبراً عن شكره للدعم الصيني السخي لليمن في مختلف المجالات.

 

و تخلل الاحتفال عدد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة عن هذه المناسبة نالت اعجاب واستحسان الحضور، كما تم عرض فلم وثائقي حول اهم المعالم السياحية والتاريخية في بلادنا.

 

وتأتي هذه الاحتفالات في اطار مشاركة بلادنا في معرض اكسبو بكين الدولي الذي تشارك فيه اكثر من 110 دولة.

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