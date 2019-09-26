- 1/2
- 2/2
قوات الجيش تدمر طائرة مسيرة للحوثيين في حضرموت
الخميس 26 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
دمرت قوات الجيش طائرة مسيرة للحوثيين كانت تعتزم استهداف عرضٍ عسكري أقيم احتفالًا بذكرى ثورة 26 سبتمبر، بحسب مصادر يمنية.
وقال مصدر عسكري، إنه تم تدمير طائرة مسيرة للحوثيين بمنطقة ”العبر“ في حضرموت كانت تستهدف عرضًا عسكريًا في ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
يذكر أن ميليشيا الحوثي دأبت على استهداف عروض عسكرية بطائرات مسيرة وصواريخ، كان آخرها استهدافًا في عدن أدى إلى مقتل العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“، قائد اللواء الأول – دعم ومساندة في الحزام الأمني.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تدمر طائرة مسيرة للحوثيين في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.