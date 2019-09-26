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قوات الجيش تدمر طائرة مسيرة للحوثيين في حضرموت

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قوات الجيش تدمر طائرة مسيرة للحوثيين في حضرموت

الخميس 26 سبتمبر 2019

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قوات الجيش تدمر طائرة مسيرة للحوثيين في حضرموت

كتب

الخليج 365

دمرت قوات الجيش طائرة مسيرة للحوثيين كانت تعتزم استهداف عرضٍ عسكري أقيم احتفالًا بذكرى ثورة 26 سبتمبر، بحسب مصادر يمنية.

وقال مصدر عسكري، إنه تم تدمير طائرة مسيرة للحوثيين بمنطقة ”العبر“ في حضرموت كانت تستهدف عرضًا عسكريًا في ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

يذكر أن ميليشيا الحوثي دأبت على استهداف عروض عسكرية بطائرات مسيرة وصواريخ، كان آخرها استهدافًا في عدن أدى إلى مقتل العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“، قائد اللواء الأول – دعم ومساندة في الحزام الأمني.

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