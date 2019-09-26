بحضور الوزير قباطي .. شجرة دم الأخوين في متحف باليرمو عاصمة جزيرة صقلية

الخميس 26 سبتمبر 2019

قباطي

كتب الخليج 365 - خاص

تعرض شجرة دم الأخويين في المتحف الزراعي لجامعة باليرمو، في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية بحضور وزير السياحة محمد قباطي.



تجدر الإشارة إلى أن منتدى أصدقاء سقطرى في بداياته كان يرأسه الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا؛ ولكن الزمن جنى على اليمن في العهد البائد ولم يتم توظيف تلك المكانة المتميزة لسقطرى الساحرة.

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وعلى صعيد آخر، يقام المؤتمر الدولي والإجتماع السنوي الثامن عشر لمنتدى أصدقاء سقطرى في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية، في ٢٦سبتمبر - ٦ أكتوبر ٢٠١٩م.

وسقطرى في صقلية هي مبادرة تهدف إلى نشر المعرفة وإطلاق أعمال المحافظه والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى الجميل (جمهورية اليمن)، محمية الإنسان والمحيط الحيوي (2003) وموقع اليونسكو للتراث العالمي الطبيعي (2008) ونقطة التنوع البيولوجي في المحيط الهندي شرق القرن الأفريقي.

ستضيف سقطرى في صقلية المؤتمر الدولي الثامن عشر والاجتماع العام السنوي لأصدقاء سقطرى، إلى جانب الفعاليات التي تحتفل بالثقافة والطبيعة اليمنية، مع التركيزعلى سقطرى: معرض الصور ، والعروض ، والموائد المستديرة ، فن الطهو ، والحرف اليدوية ، والموسيقى.