مؤتمر دولي في جزيرة صقلية الإيطالية لمنتدى أصدقاء سقطرى

الخميس 26 سبتمبر 2019 سقطرى كتب الخليج 365 - خاص يقام المؤتمر الدولي والإجتماع السنوي الثامن عشر لمنتدى أصدقاء سقطرى في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية، في ٢٦سبتمبر - ٦ أكتوبر ٢٠١٩م.

Advertisements وسقطرى في صقلية هي مبادرة تهدف إلى نشر المعرفة وإطلاق أعمال المحافظه والتنمية المستدامة لأرخبيل سقطرى الجميل (جمهورية اليمن)، محمية الإنسان والمحيط الحيوي (2003) وموقع اليونسكو للتراث العالمي الطبيعي (2008) ونقطة التنوع البيولوجي في المحيط الهندي شرق القرن الأفريقي. ستضيف سقطرى في صقلية المؤتمر الدولي الثامن عشر والاجتماع العام السنوي لأصدقاء سقطرى، إلى جانب الفعاليات التي تحتفل بالثقافة والطبيعة اليمنية، مع التركيزعلى سقطرى: معرض الصور ، والعروض ، والموائد المستديرة ، فن الطهو ، والحرف اليدوية ، والموسيقى.

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