بالتفاصيل.. السعودية ترفع الحظر عن استيراد الرمان اليمنى

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية اليوم الخميس رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من الجمهورية اليمنية، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.



وكانت المملكة قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.

Advertisements

الجدير بالذكر أن السعودية لدى اليمن عملت على التواصل مع وزير الزراعة اليمني عثمان بن حسين مجلي الذي عمل من خلال مؤسسات ومكاتب وجمعيات وزارة الزراعة اليمنية على توعية منتجي الرمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المنتج وضمان تصديره للمملكة ودول المنطقة .

والتقى دكتور هشام الجضعي في مقر الهيئة سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة ووكيل وزير الزراعة اليمني للبدء في السماح في استقبال اول دفعه اعتبارا من اليوم وفق الإجراءات المتفق عليها.