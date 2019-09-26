وزارة الصحة تنفذ حملة تحصين ضد مرض الكزاز 

الخميس 26 سبتمبر 2019 وزارة الصحة كتب الخليج 365 - عدن ينفذ قطاع الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة العامة والسكان حملة للتحصين الصحي ضد مرض الكزاز في عدد من المحافظات خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتی 5 اكتوبر المقبل بدعم من منظمة اليونيسيف.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان الحملة تستهدف 497 الفا و884 في محافظات عدن ولحج وابين وشبوة والضالع وساحل حضرموت". Advertisements واضاف الدكتور الوليدي "ان 861 فرقه صحية بين ثابت ومتحرك ستنفذ الحملة وبقوام بشري يربو عن 1701كادر صحي يشرف عليهم 2019 مشرف ميداني و212مشرف للمديريات والمحافظات". ولفت الی ان عدد الجرعات المصروفة لتنفيذ الحملة 516 الف و207جرعة لقاح وان الحملة ستنفذ عبر الحقن العضلي وخصص لذلك 469 الف و279 محقن عضلي وزودت الفرق بأكثر من 5214 صندوق امان واهاب الدكتور الوليدي بالآباء والامهات وخطباء المساجد والشخصيات الاجتماعية الفاعلة الی الاسهام بإيجابية في انجاح فعاليات الحملة ومساعدة الفرق الصحية لتؤدي عملها بالشكل المطلوب سعيا للتحصين من مخاطر مرض الكزاز.

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