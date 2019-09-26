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عدن - ياسمين التهامي - محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو

استمرارا للحملة التي أطلقها محمد علي وتأكيدا للتسريبات التي نشرها عن قصر السيسي الجديد، ، نشر الناشط المصري عبد الله الشريف مقطع فيديو قال إنه حصل عليه من ضابط صوره من داخل القصر الجديد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والقصر الذي يظهر في الفيديو هو ذات القصر الذي تحدث عنه المقاول المصري محمد علي، فيما كشف الشريف أنه حصل على الفيديو من أحد الضباط العاملين في القصر، وتظهر فيه عدد من الفلل لأبناء السيسي، إضافة إلى فيلتين لشخصيتين عربيتين بنيتا على حساب الدولة المصرية.

وقال الشريف: “معلش حلقة استثنائية جديدة وسط الأسبوع لم أستطع الانتظار ليوم الخميس لبثها لما فيها من معلومات”.

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ووثق الفيديو قصر السيسي الجديد من الداخل والخارج، وما يحويه من قاعة مؤتمرات وساحات خضراء واسعة، وحمامات سباحة، إلى جانب المبالغة في أعمال الديكور والتشطيبات الفاخرة.

كما وثق الفيديو، بحسب الضابط، وجود فيلتين بجوار قصر السيسي، الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والثانية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تم بناؤهما على حساب الدولة المصرية.

وبث الشريف مقطع فيديو آخر لطائرة هيلوكوبتر تحط في القصر الرئاسي الجديد بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، مؤكدا أنها أخذت أشياء من داخل القصر.

كما بث الشريف صورا من داخل معسكر قوات أمن طرة بطريق الأوتوستراد، تظهر اقتياد عنصري أمن لمعتقلين اثنين مغمضي الأعين، قائلا إن “المعتقلين يحملان أرقام 38 و42 من ضمن 221 معتقلا، إضافة الى 14 فتاة معتقلات في نفس السجن”.