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عدن - ياسمين التهامي - “مجتهد” يكشف تفاصيل جديدة عن جاسوس ابن زايد في الديوان الملكي ومحاولة الاغتيال الفاشلة

فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل بنشره معلومات خطيرة عن رجل الأعمال عبدالله السيد المقرب من ابن سلمان، وذلك بعدما أحدثت تغريدات سابقة لـ مجتهد عن نفس الشخص الذي يوصف بأنه (جاسوس ابن زايد في قصر ابن سلمان) ربكة كبيرة داخل الديوان وصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة.

“مرتبة تركي آل الشيخ” في الصداقة

وأكد “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أنه بعد أن نشر تغريداته السابقة عن عبد الله محمد بشير السيد الذي يدير شركة نيكسز استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى “مرتبة تركي آل الشيخ”، وذلك يعني بحسب مجتهد أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه .

بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه ٦٢١ بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019

وأضاف المغرد الشهير الذي يحظى بمتباعة أكثر من 2 مليون شخص، أنه تأكيدا لثقته به ـيقصد ثقة ابن سلمان بعبدالله السيد ـ وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة “العربية” إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و”نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي” وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف).

بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd · بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا ١٣٨ وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019

وأمر ابن سلمان أيضا ـ والكلام لمجتهد ـ بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته.

وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd · وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 بعد أن نشر مجتهد تغريداته السابقة عن عبد الله السيد استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى "مرتبة تركي آل الشيخ"، وذلك يعني أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته ١٣٦ كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019

مجوهرات وألماس ورحلات لإسرائيل

واضاف مجتهد:”من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه”

كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd Advertisements · كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 وتأكيدا لثقته به وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة العربية إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و"نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي" وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف)، ويبدو أن البرنامج قد أعد وربما يبث قريبا — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه ١٦٠ من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019

كما شملت المهمات الإضافية التي أسندها ابن سلمان لـ عبدالله السيد تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل “حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة.

من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd · من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 كما أمر ابن سلمان بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه ومن المهمات الإضافية كذلك تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة. وتحمل هذه الرحلات مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتاتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd ومن المهمات الإضافية كذلك تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة. وتحمل هذه الرحلات مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتاتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي ٢١٩ ومن المهمات الإضافية كذلك تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة. وتحمل هذه الرحلات مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتاتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ومن المهمات الإضافية كذلك تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة. وتحمل هذه الرحلات مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتاتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019

وتحمل هذه الرحلات بحسب مجتهد مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتأتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي.

واختتم مجتهد تغريداته بالإشارة إلى أنه بعد أن كثر الكلام السلبي عن عبدالله السيد بعد تغريدات مجتهد داخل عائلته التي تضايقت من سوء سمعته، حرص أن يرسل رسائل لوجوه العائلة مستفيدا من النفوذ الذي أعطاه ابن سلمان ليحسن سمعته، وعرض عليهم الأموال وحل المشاكل والتوسط لأي قضية، ولم يلاق هذا العرض إلا المزيد من الامتعاض والازدراء.

ومن المهمات الإضافية كذلك تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة. وتحمل هذه الرحلات مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتاتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd · ومن المهمات الإضافية كذلك تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة. وتحمل هذه الرحلات مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتاتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 ومن المهمات الإضافية كذلك تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة. وتحمل هذه الرحلات مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتاتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي وبعد أن كثر الكلام السلبي عنه بعد تغريدات مجتهد داخل عائلة السيد التي تضايقت من سوء سمعته، حرص أن يرسل رسائل لوجوه العائلة مستفيدا من النفوذ الذي أعطاه ابن سلمان ليحسن سمعته، وعرض عليهم الأموال وحل المشاكل والتوسط لأي قضية، ولم يلاق هذا العرض إلا المزيد من الامتعاض والازدراء — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 " class="c8"> مجتهد@mujtahidd وبعد أن كثر الكلام السلبي عنه بعد تغريدات مجتهد داخل عائلة السيد التي تضايقت من سوء سمعته، حرص أن يرسل رسائل لوجوه العائلة مستفيدا من النفوذ الذي أعطاه ابن سلمان ليحسن سمعته، وعرض عليهم الأموال وحل المشاكل والتوسط لأي قضية، ولم يلاق هذا العرض إلا المزيد من الامتعاض والازدراء ٢١٨ وبعد أن كثر الكلام السلبي عنه بعد تغريدات مجتهد داخل عائلة السيد التي تضايقت من سوء سمعته، حرص أن يرسل رسائل لوجوه العائلة مستفيدا من النفوذ الذي أعطاه ابن سلمان ليحسن سمعته، وعرض عليهم الأموال وحل المشاكل والتوسط لأي قضية، ولم يلاق هذا العرض إلا المزيد من الامتعاض والازدراء — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر وبعد أن كثر الكلام السلبي عنه بعد تغريدات مجتهد داخل عائلة السيد التي تضايقت من سوء سمعته، حرص أن يرسل رسائل لوجوه العائلة مستفيدا من النفوذ الذي أعطاه ابن سلمان ليحسن سمعته، وعرض عليهم الأموال وحل المشاكل والتوسط لأي قضية، ولم يلاق هذا العرض إلا المزيد من الامتعاض والازدراء — مجتهد (@mujtahidd) September 16, 2019

وكان المغرد الشهير “مجتهد” فجر في يوليو الماضي مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن أسماء عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين في السعودية، زعم أنهم يشكلون فريق طيران “المهام الخاصة” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يقوم على نقل فرق الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي يأمر بها ابن سلمان وذكر من بينهم عبدالله السيد.

“مجتهد” وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) حينها، قال إن ابن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة.