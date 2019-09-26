شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن توجيهات صارمة لـ‘‘محمد بن سلمان’’ وأزمة قاتلة في السعودية خلال أيام أسوأ من قصف أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المغرد السعودي الشهير "مجتهد" وقوع ازمة جديدة في السعودية بسبب السياسات التي انتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وزعم "مجتهد" في تغريدة له هذا اليوم ان الازمة الجديدة ستحصل نتيجة شح البنزين في محطات الوقود خلال الايام القليلة القادمة وقال "مجتهد في تغريدته" انه وبحسب: "توجيهات من ابن سلمان بأن يعطى التصدير أولوية على استهلاك البنزين المحلي خلال الأيام القادمة حتى يثبت ابن سلمان زعمه الكاذب أنه تمكن من إصلاح التلف الناتج عن القصف. ​ Advertisements ​​​​​​ ​​ وبناء عليه فالمتوقع المزيد من شح البنزين في محطات الوقود خلال الأيام القادمة والذي لوحظ فعلا في بعض المدن" بحسب زعم مجتهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن توجيهات صارمة لـ‘‘محمد بن سلمان’’ وأزمة قاتلة في السعودية خلال أيام أسوأ من قصف أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.