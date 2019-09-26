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عدن - ياسمين عبدالعظيم - دولة عربية تفتح أبوابها لليمنيين وتعد بمنح المزيد من التسهيلات

زف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، البشرى لليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية أو الراغبين في السفر إليها.

وكشف المكتب، عن لقاء مرتقب بين البركاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام القادمة.

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وقال "، بأن أهم النقاط التي سيضعها البركاني للسيسي هي "استثناء اليمنيين من رسوم الإقامة والسماح لهم بالدخول إلى مصر دون تأشيرة مسبقة أو تقرير طبي".

وأمس الثلاثاء، عقدت في مقر البرلمان المصري بالعاصمة المصرية القاهرة، جلسة مباحثات يمنية - مصرية مشتركة برئاسة رئيسا مجلسي النواب في البلدين سلطان البركاني والدكتور علي عبد العال.

حيث أكد رئيس مجلس النواب المصري أن "مصر تفتح ذراعيها لكل اليمنيين وأنهم يحضون برعاية كريمة وسيمنحون كافة التسهيلات".