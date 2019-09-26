محمد علي يفجر فضيحة مدوية تهز مصر و السعودية عن تركي آل الشيخ و عمرو دياب و عمرو أديب .. شاهد...

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عدن - ياسمين التهامي - شن المقاول والفنان المصري، محمد علي، هجومًا لاذعًا ضد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية والفنانين المصريين عمرو دياب ومحمد هنيدي، والإعلامي المصري عمرو أديب.

علي الذي أثار ضجة واسعة بعد تسجيلات اتهم الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي بالفساد في قضايا بناء قصور رئاسية ومشاريع فارهة على حساب الشعب المصري، أطلق أوصافًا وعبارات مسيئة بحق "آل الشيخ" والفنانين المصريين الذين حضروا مؤتمرًا قاموا خلاله بالتوقيع على عقود لتنفيذ مشروعات فنية في السعودية.

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محمد علي يفجر فضيحة مدوية تهز مصر والسعودية عن تركي آل الشيخ وعمرو دياب وعمرو أديب .. شاهد الفيديو



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وقال في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: مين تركي ده الي فشخ النادي الأهلي ونادي الزمالك وللأسف جاب كل المطربين ونجومنا الي شبعانين فلوس اقعدهم قدامه على الواقف وإلى جانبه عمرو أديب يدفعهم للتوقيع، ناقصكم فلوس؟

وتابع: "طيب احضروا مؤتمر حلو حاجة كدة بريستيج أنتم نجوم مصر، رجل يمضيكم على 10 أعمال ويمضي ده على 20 أغنية الرجل جاي يستثمر يمضي كل واحد على حلقة وعلى أغنية واقفين تمضوا معاه يا نجوم مصر عشان الفلوس، ماكفكوش الفلوس؟ ماكفكوش شهرة؟ ده ربنا كارمكم آخر كرم.."

وأضاف علي مخاطبًا الفنانين: "ليه كده؟ ناقصكم ايه؟ مين تركي ده الي قلب مصر الي يهز نادي الأهلي ونادي الزمالك قلب مصر بـ100 أو 200 مليون؟ وبغنيله عمرو أديب وأحمد موسى.."

ورد نشطاء على مقطع الفيديو لمحمد علي عبر عدد من الأوسمة التي تصدرت "تويتر" في مصر أبرزها كان "هاشتاج" (وسم) "إلا الهضبة".