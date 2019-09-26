شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وزير الدفاع الأمريكي يبلغ ولي العهد محمد بن سلمان بقرار عسكري عاجل.. والجيش السعودي يتأهب ويعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أبلغ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقرار عسكري عاجل، فيما بدأ الجيش السعودي التأهب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمريكي، بشأن إرسال قوات أمريكية إلى المملكة؛ وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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وبحث محمد بن سلمان و”إسبر” الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

وقال “إسبر”: إن “سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها”، مجددًا شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

من جانبه، شدد محمد بن سلمان من جهته، على أن “الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليين”.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر سعودية، أن الجيش السعودي تأهب من أجل الاستعداد لاستقبال القوات الأمريكية الجديدة، من أجل تقوية دفاعات المملكة بعد الهجوم العسكري الأخير.

يذكر أن منشآت نفطية تابعة لـ”أرامكو” في المنطقة الشرقية بالسعودية تعرضت لهجوم جوي واسع بصواريخ كروز إيرانية وطائرات مسيرة، بحسب وزارة الدفاع السعودية.