شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور جديد لزوجة صدام حسين يثير الملايين .. وابنته رغد تنشر الفيديو لأول مرة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاركت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، فيديو نادراً لوالدتها، مع زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته رغد على “تويتر”، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق قامت بها عام 1988.

وكانت في استقبال مبارك، ساجدة خير الله، زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

جديد الحدث أونلاين:

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وتظهر في الفيديو رغد صدام خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.

من ناحية أخرى، أعلن مركز “الإعلامي الرقمي العراقي”، رصده قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم الابنة الكبرى لصدام حسين.