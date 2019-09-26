الكثيري يجدد موقف وادي حضرموت تجاه رئيس الجمهورية في ذكرى 26 سبتمبر

الخميس 26 سبتمبر 2019

الكثيري

كتب الخليج 365 - سيئون

قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام حبريش الكثيري ان وقوف فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – القائد الاعلى للقوات المسلحة مع محافظة حضرموت بقراراته وتوجيهاته الكريمة حقق للمحافظة جزء كبيراً من حقوق ابناءها التي كانوا لسنوات طويلة يطالبون بها لاسيما في التوزيع العادل للثروة و اعتماد المشاريع الاستراتيجية في الخدمات و ايلاء حماية وتأمين المحافظة لأبنائها في القطاعين الامني والعسكري .



و عبر الكثيري في تصريح صحفي لمكتب الإعلام و العلاقات العامه بوادي حضرموت والصحراء عن شكر ابناء حضرموت لفخامة الرئيس للدعوة الصادقة التي اطلقها في خطابه الذي القاه بمناسبة العيد الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيد و الداعية الى الحفاظ على السكينة العامة في المحافظة وابعادها عن اتون الصراع و الفوضى و عدم السماح لمن يريد جر المحافظة المسالمة الى الفوضى و توجيهاته الكريمة للحكومة بالعمل على تلبية كافة مطالب ابناء حضرموت العادلة .

و اضاف الكثيري ان محافظة حضرموت و لأول مرة منذ اكتشاف و تصدير النفط والبترول من اراضيها تحصل على نسبة من قيمة النفط المنتج تقدر بـ 20% و تحول لحساب السلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز التنمية المستدامة دون اي تدخل من مركز الدولة و وزارتها موكداً ان اجمالي المبالغ التي حولت للمحافظة اسهمت بصورة كبيرة في تحريك عجلة التنمية و تنفيذ المشاريع في المديريات و القرى لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين مضيفا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت قد اعتمدت تمويل اكثر من 70 مشروعا في مختلف القطاعات في مديريات وادي حضرموت والصحراء من خلال نسبة المحافظة من مبيعات النفط .

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و قال الكثيري ان ابناء وادي حضرموت لن ينسوا قرارات فخامة الرئيس و توجيهاته المباشرة بإنشاء كهرباء وادي حضرموت الغازية بقدرة 75 ميجا و الذي انجز في فترة قياسية من قبل شركة بترومسيلة و بتمويل حكومي و كذا قرار انشاء جامعة سيئون و انشاء هيئة مستشفى سيئون ودعم السلطة المحلية بالوادي وجامعة سيئون بسبعة مليارات ريال و اعتماد تجنيد 3 الاف لإدارة الامن و تشريف سيئون باحتضان الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب اليمني .

و اكد وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري ان ابناء وادي حضرموت يقفون صفاً واحداً مع مشروع فخامة الرئيس لقيام الدولة الاتحادية بستة اقاليم كحل متفق عليه من قبل اليمنيين انفسهم و الدول الصديقة و المؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالقضية اليمنية و مخرجاً للوطن و ابناءه من ويلات هذه الحرب الظالمة .