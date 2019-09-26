اسقاط طائرة حوثية مسيرة بمديرية العبر بحضرموت

الخميس 26 سبتمبر 2019 طائرة مسيرة كتب الخليج 365 - خاص أسقط الدفاع الجوي باللواء 23 ميكا بمديرية العبر بوادي حضرموت صباح اليوم طائرة بدون طيار.

Advertisements وأكدت مصادر ان الدفاع الجوي في اللواء 23 ميكا استطاع اسقاط طائرة حوثية بدون طيار في منطقة " الرويك " بمديرية العبر. وبحسب المصادر فان الطائرة الحوثية المسيرة التي تم اسقاطها كانت تستهدف احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 من سبتمبر التي اقامته القيادات العسكرية والامنية في المديرية.

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