اسقاط طائرة حوثية مسيرة بمديرية العبر بحضرموت

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الخميس 26 سبتمبر 2019
طائرة مسيرة
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الخليج 365 - خاص
أسقط الدفاع الجوي باللواء 23 ميكا بمديرية العبر بوادي حضرموت صباح اليوم طائرة بدون طيار.
وأكدت مصادر ان الدفاع الجوي في اللواء 23 ميكا استطاع اسقاط طائرة حوثية بدون طيار في منطقة " الرويك " بمديرية العبر.
وبحسب المصادر فان الطائرة الحوثية المسيرة التي تم اسقاطها كانت تستهدف احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 من سبتمبر التي اقامته القيادات العسكرية والامنية في المديرية.
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