السعودية تعلن دعم اليمن بـ500 مليون دولار

الخميس 26 سبتمبر 2019 علم السعودية كتب متابعات _ الخليج 365 اعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تقديم 500 مليون دولار إضافي استكمالا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019.

Advertisements ويشمل الدعم كلا من قطاعات التعليم والصحة ومشاريع تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية ودعم قطاعات الزراعة والاصطياد البحري. ‏وتاتي المنحة استمرارا للدعم الذي قدمته المملكة لليمن لمساندة الحكومة في اداء مهامها ودعم برامج الامم المتحدة للاغاثة في اليمن وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر انشطة مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والانسانية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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