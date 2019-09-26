السعودية تعلن دعم اليمن بـ500 مليون دولار

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الخميس 26 سبتمبر 2019
علم السعودية
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متابعات _ الخليج 365
اعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تقديم 500 مليون دولار إضافي استكمالا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019.
ويشمل الدعم كلا من قطاعات التعليم والصحة ومشاريع تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية ودعم قطاعات الزراعة والاصطياد البحري.
وتاتي المنحة استمرارا للدعم الذي قدمته المملكة لليمن لمساندة الحكومة في اداء مهامها ودعم برامج الامم المتحدة للاغاثة في اليمن وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر انشطة مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والانسانية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
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