شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامه بزيارة الإمارات سرا.. محافظ حضرموت البحسني يخرج عن صمته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت فرج البحسني، الأربعاء، تعرض الأخير لوعكة صحية نقل على إثرها للخارج.



وبحسب تغريدة في "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي"، أكد المكتب تعرض محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لوعكة صحية نقل على إثرها لتلقي العلاج اللازم في الخارج.

وأضاف: "نٌطمأن جميع أبناء المحافظة على صحته".

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ويبدو أن تصريحات مكتب البحسني، جاءت ردا على تصريحات لمصدر حكومي اتهم فيها محافظ حضرموت ببدء زيارة غير معلنة الإثنين إلى الإمارات.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول، أن الزيارة التي يقوم بها البحسني، تمت دون التنسيق مع الحكومة اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي.

وفسر المصدر الزيارة التي يقوم بها البحسني بأنها تأتي في إطار التنسيق مع أبوظبي لتفجير الأوضاع في محافظة حضرموت مع الحكومة الشرعية، عبر قوات المجلس الانتقالي الممولة إماراتيا، أسوة بما حدث في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين أغسطس/آب الماضي.