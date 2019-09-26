الجامعة الوطنية _تعز تنظم دورات مجانية لطلبة المستجدين للعام 2019-2020 م

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عدن - ياسمين التهامي - تعز .. وفاء المطري
نظمت الجامعة الوطنية _ تعز في مركز الوطنية للتدريب والاستشارات دورات مجانية تأهيلية للطلبة المستجدين للعام 2019-2020م في مجالات ( اللغة الانجليزية _المصطلحات الطبية- الاسعافات الاولية - اساسيات الحاسوب) وهذه الدورات تنظمها الجامعة سنوياً للطلبة المستجدين فيها
وبذلك اكد د. محمد قحطان رئيس الجامعة الوطنية _ تعز ان الجامعة تقيم هذه الدورات المجانية لطلابها المستجدين في كل عام والتي تتناسب مع مختلف التخصصات ، بهدف اكسابهم المهارات والخبرات والقدرات التي تساهم في جعلهم من اوائل الطلبة الذين يمتلكون القدرات المتميزة والكفاءات العالية ، وقال ان الجامعة تبذل جهود حثيثية من اجل الارتقاء بمستوى الطلبة ومواكبة التكنولوجيا التعليمية الحديثة التي تتطور يوم بعد آخر وبسرعة كبيرة .
وقال أ.اكرم المحيا منسق ومختص التدريب في مركز الوطنية ان المركز يساند اعمال الجامعة في خدمة الطلاب وتذليل الصعاب امامهم ، وقال ان انضمام الطلبة إلى هذه الدورات التدريبية المجانية المختلفة ستضيف لهم قدراً كبيراً من الخبرة والتعلم والتدريب ومهارات جديدة ستعود بالنفع لهم ولمجتمعهم .
- يذكر ان الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة الوطنية والمركز بدأت من تاريخ ٧-٩-٢٠١٩ م وستستمر حتى نهاية شهر اكتوبر لهذا العام.
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