شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل رئيس اليمن الراحل صالح حينما اقترب الحوثيين منه وايقن انه ميت لا محالة ( صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - صورة مؤثرة فعلا .. هذا ما تدوالته مواقع في اليمن علاوة عن ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي وقيل أنها للرئيس الشهيد علي عبدالله صالح.

وطبقا لمصادر الصورة التقطت للرئيس الشهيد وهو ساجداً لله قبيل استشهاده بلحظات . ولم يتسنى للمحرر التأكد من صحة الصورة إن كانت قديمة ام لا.

وسبق ان كشف الكاتب والإعلامي التابع لحزب لمؤتمر الشعبي العام في اليمن، عبد الكريم المدي، عن ما وصفها "الرسالة القاتلة"، التي تسببت في مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

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وزعم المدي، من خلال منشور على حساب منسوب له على "الفيسبوك"، أن "قياديا حوثيا طلب منه نقل رسالة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح حول كيفية نظام الحكم في اليمن والدور الذي سيعطى لنجل صالح السفير أحمد علي عبد الله صالح".

وأفاد المدي بأن الحملي، حمله الرسالة التي دعت إلى إغلاق صفحة الماضي وما حدث في صعدة إبان الحروب الست، ومقتل مؤسس أنصار الله حسين بدر الدين الحوثي على أيدي القوات الحكومية في عام 2003، شريطة أن يكون الحكم بذات الطريقة المتبعة في إيران.

وطالبت الرسالة، بأن يتوقف صالح وأتباعه عن معارضة أنصار الله، وقال الحملي: "إذا أراد صالح أن يتأكد من العرض المقدم عليه الاتصال بعبدالملك الحوثي أو أي من قياداته الكبيرة". وزعم القيادي المؤتمري، أن صالح استنكر ذلك العرض ووبخ القيادي الحوثي، مؤكدا له أن هذا العرض مرفوض جملة وتفصيلا خصوصاً وأن صالح ثائر ولا يبحث عن وظيفة لنجله أو لغيره.