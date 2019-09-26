عاجـل : حقيقة إستشهاد نائب رئيس الجمهورية ’’علي محسن الأحمر‘‘ وقناة الجزيرة تؤكد في خبر عاجل.. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون جنوبيون خبر يفيد بإستشهاد نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر اثناء تفقده احدى الجبهات في مديرية نهم احدى مديريات محافظات صنعاء . ورفق بعضهم ان الخبر بشريط لقناة الجزيرة ان الخبر عاجل .

محرر الموقع وعند التواصل مع الجهات المختصة تم نفي الخبر ليتضح فيما بعد ان الخبر مصدره المجلس الانتقالي الممول من الامارات بهدف خلق بلبلة تزامنا مع احتفالات اليمن بالذكرى 57 لعيد ثورة 26 سبتمر . جديد الحدث أونلاين: Advertisements وسبق ان زعمت الابواق الالكترونية بتمكن القوات الجنوبية من افشال مخطط الأحمر مجدداً، وذلك من خلال التصدي للزحف القادم من مأرب والذي جل عناصره من الجماعات المتشددة، حيث كان للقوات الجنوبية صاحبة الانتصارات على الإرهاب دور محوري وبارز في كسر هذا الحشد وعودة الأمور الى نصابها في إشارة منها الى الانتصار الذي تحقق للانتقالي بعد قيام الانتقالي بقصف قوات الجيش الوطني على مشارف عدن وسقوط اكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى

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