لن تصدق كيف تبدو مدينة المكلا في هذه الأثناء

الخميس 26 سبتمبر 2019

المكلا

كتب الخليج 365 - عبدالله الشادلي

التقطت عدسة “الخليج 365“ مجموعة صور لمدينة المكلا وتظهر الصور المنظر الجمالي للمكلا في هذه اللحظات التي قلما تتكرر في الفصول الأخرى.



ويبدو أن تلبد الغيوم في السماء وانخفاض درجة الجرارة بشكل لافت منذ صباح الخميس 26 سبتمبر/أيلول الجاري، جاء بالتزامن مع الحالة المدارية التي أعلن عنها في اليومين الماضيين.

Advertisements

وعانت حضرموت في الشهر الماضي من حرارة لاذعة صاحبها انقطاع كبير للتيار الكهربائي، الأمر الذي كان سببا جوهريا لزيادة معاناة الأهالي.

ومنذ الأسبوعين الماضيين تغيرت الأجواء في حضرموت نحو الأفضل، وذلك بعد انتهاء موسم النجم "باعريق" المعروف بحرارته الشديدة.