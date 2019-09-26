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لن تصدق كيف تبدو مدينة المكلا في هذه الأثناء

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اليمن العربي - عبدالله الشادلي 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

المكلا

المكلا

لن تصدق كيف تبدو مدينة المكلا في هذه الأثناء

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الخليج 365 - عبدالله الشادلي

التقطت عدسة “الخليج 365“ مجموعة صور لمدينة المكلا وتظهر الصور المنظر الجمالي للمكلا في هذه اللحظات التي قلما تتكرر في الفصول الأخرى.


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ويبدو أن تلبد الغيوم في السماء وانخفاض درجة الجرارة بشكل لافت منذ صباح الخميس 26 سبتمبر/أيلول الجاري، جاء بالتزامن مع الحالة المدارية التي أعلن عنها في اليومين الماضيين.

 

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وعانت حضرموت في الشهر الماضي من حرارة لاذعة صاحبها انقطاع كبير للتيار الكهربائي، الأمر الذي كان سببا جوهريا لزيادة معاناة الأهالي.

 

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ومنذ الأسبوعين الماضيين تغيرت الأجواء في حضرموت نحو الأفضل، وذلك بعد انتهاء موسم النجم "باعريق" المعروف بحرارته الشديدة.

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