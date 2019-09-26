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الخميس 26 سبتمبر 2019
المكلا
كتب
الخليج 365 - عبدالله الشادلي
التقطت عدسة “الخليج 365“ مجموعة صور لمدينة المكلا وتظهر الصور المنظر الجمالي للمكلا في هذه اللحظات التي قلما تتكرر في الفصول الأخرى.
ويبدو أن تلبد الغيوم في السماء وانخفاض درجة الجرارة بشكل لافت منذ صباح الخميس 26 سبتمبر/أيلول الجاري، جاء بالتزامن مع الحالة المدارية التي أعلن عنها في اليومين الماضيين.
وعانت حضرموت في الشهر الماضي من حرارة لاذعة صاحبها انقطاع كبير للتيار الكهربائي، الأمر الذي كان سببا جوهريا لزيادة معاناة الأهالي.
ومنذ الأسبوعين الماضيين تغيرت الأجواء في حضرموت نحو الأفضل، وذلك بعد انتهاء موسم النجم "باعريق" المعروف بحرارته الشديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق كيف تبدو مدينة المكلا في هذه الأثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.