محلل عسكري: مصر قدمت بقيادة "عبد الناصر" دعماً عسكرياً وسياسياً ومعنوياً لحماية ثورة 26 سبتمبر

الخميس 26 سبتمبر 2019

ثابت حسين صالح

كتب الشحات غريب

قال الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، يمكن القول إن ضباط الجيش اليمني "الشمالي" استلهموا من ثورة ٢٣ يوليو وزعيمها العربي الخالد جمال عبدالناصر ، معظم عوامل وحوافز التغيير في بلدهم الذي عانى قرون من الزمن من الجهل والتخلف والمرض وحكم استبدادي إمامي كهنوتي مطلق.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، جرى في صنعاء تحضيراً لما سميت بثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م تأسيس تنظيم الضباط الأحرار على غرار تنظيم الضباط الأحرار في مصر، حتى أهداف الثورة اليمنية حددت بستة أهداف تيمنا بثورة ٢٣ يوليو في مصر، وكان جمال عبد الناصر هو الزعيم الملهم والداعم القوي لكل الثورات العربية بما فيها ثورتي اليمن شمالا وجنوبا.

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وأشار أن مصر قدمت بقيادة عبد الناصر دعماً عسكرياً وسياسياً ومعنوياً ، هائلا وأرسلت عشرات الآلاف من جنودها لحماية ثورة سبتمبر على حساب الجبهة العربية الإسرائيلية.

وتابع حديثه بأنه صحيح أن ثورة سبتمبر أو بالأصح انقلاب سبتمبر نجح في الاطاحة بالنظام الامامي في صنعاء وأعلن الجمهورية لكن هذا الانقلاب لم يستطع أن يتحول إلى ثورة تعبيرية شاملة كما هو الحال بالنسبة لثورة ٢٣ يوليو في مصر أو ثورة ١٤ اكتوبر في الجنوب، بسبب فوارق القيادة والظروف الذاتية أكثر مما هي ظروف موضوعية.

وقال إن اليوم بعد حوالي٦٧ سنة عاد الحكم الملكي المتمثل بالحوثيين وبأخطر صوره بسبب ارتباط هذه الحركة بنظام الملالي في إيران ، وما يشكل ذلك من تهديد خطير للامن القومي الخليجي والعربي، الأمر الذي يقتضي من الدول العربية وخاصة مصر والسعودية دعم عودة دولة الجنوب ومواصلة الحرب لإسقاط الحوثيين في الشمال.