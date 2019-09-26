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الخميس 26 سبتمبر 2019
تعز
كتب
الخليج 365-تعز
لقي إب مصرعه قبل قليل في محافظة تعز على يد أبنه في ظروف غامضة.
وقال شهود عيان لـ الخليج 365، إن أحد المواطنين وهو مصاب بحالة نفسيه اطلق عدة طلقات رصاص على رأس أبيه وطلقات اخرى في صدره مما ادى الى وفاته على الفور.
وذكر الشهود أن الأب اسمه فيصل الشوافي وهو أحد موظفي المؤسسة الاقتصادية.
وتزداد حواث القتل في اليمن منذ اندلاع الحرب جراء تردي الوضع الانساني مما يؤدي الى اصابة الكثير في حالة نفسيه فيما تزداد حالات الانتحار نتيجة لذات المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أب يتلقى رصاص في رأسه على يد إبنه في تعز ويرديه قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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