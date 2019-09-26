البحسني يهنئ قيادة وطاقم ومنتسبي إذاعة سيئون بالذكرى الــ 46 لتأسيسها

الخميس 26 سبتمبر 2019

إذاعة سيئون

كتب الخليج 365 - المكـلا

هنأ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قيادة ومنتسبي ومستمعي إذاعة سيئون بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاذاعة التي بدأ بثها في الـ 26 من سبتمبر. عام 1973م .



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وأشاد المحافظ بالرسالة الإعلامية الهادفة والوطنية التي تترجمها الإذاعة واقعاً، ودورها الفاعل في التفاعل مع مختلف الأحداث الوطنية والفعاليات اليومية ما أكسبها قاعدة جماهيرية عريضة ظلت وفيّة للإذاعة بوادي حضرموت ومختلف مديريات المحافظة التي يصلها بث الإذاعة رغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب المحافظ عن عظيم التقدير للرعيل الأول للإذاعة الذين كان لهم شرف تأسيس هذا الصرح الإعلامي، وقال إن هذه المناسبة تعد فرصة لاستلهام الدروس من تجربة الرعيل الأول ومن حمل الراية من بعدهم بإخلاص وتفانٍ خلال مرحلة التأسيس وخلال 46 عاماً من العمل الدؤوب بحب واخلاص للعمل وتحمّل شرف المسؤولية وخدمة المجتمع وايصال الرسالة الوطنية السامية.

وأثنى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، على جهود طاقم الإذاعة في جميع الإدارات والأقسام من مذيعين ومهندسي صوت وفنيين وإداريين ومعدّي برامج وقيادة إدارتها ومراسليها ، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة مشوار النجاح بهمّة عالية وبروح الفريق الواحد.