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وحش مفترس يظهر في مدينة إب ويفترس مواطن

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اليمن العربي-إب 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

اب

اب

وحش مفترس يظهر في مدينة إب ويفترس مواطن

كتب

الخليج 365-إب

أفاد سكان في محافظة إب عن قيام وحش مفترس بمهاجمة مواطن في المدينة.

 

وذكر السكان أن الوحش هاجم خلال الاسبوع الجاري، مواطن بإحدى قرى مديرية يريم، محافظة اب، أثناء قيامه بحراسة أحد المزارع في الليل، ما أدى الى إصابته بجروح، ولا يزال يتلقى العلاج".

 

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وأوضحوا أنه لولا تدخل شخص آخر كان برفقته بقيامه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على الوحش، فأرداه قتيلا على الفور، لكان أفترس المواطن في خلسة من أمره".

 

 

وهذه الاحداث نادرة ان تحدث في المحافظات اليمنية.

 

وكان ضبع مفترس، التهم خمسيني يمني بصورة مرعبة في واد مليء بالأشجار في طريق ترابي بمحافظة ريمة خلال السنوات الماضية.

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