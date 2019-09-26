القوات المشتركة تصد هجوما للمليشيا في جبهة حجر شمال الضالع

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الخميس 26 سبتمبر 2019
مقاومة
كتب
الخليج 365-الضالع
تمكنت القوات المشتركة هجوما لمليشيا الحوثي في جبهة المشاريح منطقة حجر شمال الضالع.
وقال مصدر مسؤول وفقا للمركز الاعلامي للجبهة فإن القوات الجنوبية تصدت لهجوم حوثي على جبهة المشاريح بمنطقة حجر شمال الضالع وذلك حينما حاولت التسلل إلى احد مواقع تمركز القوات الجنوبية المشتركة حيث كبدتها خسائر في الإرواح وتم كسر وإفشال الهجوم.
ومن جهة أخرى إندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية المشتركة مسنودة بالقوات المشتركة ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة شخب - الزبيريات يأتي هذا الهجوم عقب أنكسار المليشيات الحوثية في جبهة المشاريح بمنطقة حجر .
وحسب ذات المصادر عن أندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الإسلحة المتوسطة والخفيفة حتى اللحظة بجهة شخب الزبيريات شمال غرب قعطبة .
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