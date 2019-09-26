الانتقالي يوفر 2000 طن من المازوت لتشغيل محطة الحسوة

الخميس 26 سبتمبر 2019

المجلس الانتقالي

كتب الخليج 365-عدن

وفر المجلس الانتقالي 2000 طن من وقود المازوت الوقود الأساسي للمحطة الكهروحرارية وإن محطة الحسوة تعمل مع المجلس الانتقالي لاستلام كمية المازوت.



وقالت مصادر أن هذه الكمية من وقود المازوت ستساهم بشكل كبير في حالة من الاستقرار في توليد الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات قد ساهمت مساهمة فعالة في توفير الديزل.

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وقد سعى في ذلك المجلس الانتقالي مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير الديزل وبكميات مناسبة لمحطات التوليد الأخرى وقد لبت دولة الإمارات العربية لذلك المسعى اسهاما منها في اشاعة حالة الاستقرار في محطات التوليد الكهربائي.

وختم المصدر قوله إن محطات التوليد تجاهد حتى يستقر التوليد وتستقر حالة المواطن..مؤكداً إن هناك جهود طيبة تبذل من قبل العاملين في محطات التوليد والذين يعملون بجهود مضاعفة تستحق من الجميع الشكر لاسيما وانهم يعملون في ظروف طارئة ومناخ شديد الحرارة وإحمال بلغت الذروة وصيف هذا العام.