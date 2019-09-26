شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تصدم العالم بفضيحة من شوارع تعز.. شاهد فيديو! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صدمت قناة "الجزيرة مباشر" متابعيها من جميع أنحاء العالم، الأربعاء، بجولة لكاميرتها في شوارع مدينة تعز والتي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.
و أظهرت القناة لقطات مخزية لتكدس كبير من أكوام القمامة بمعظم الشوارع الرئيسية لمدينة تعز الأمر الذي يتسبب بكثير من الأمراض والأوبئة على المواطنين في المدينة المحررة منذ سنوات.
وجاءت جولة الجزيرة في شوارع تعز، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والذي كان الأحرى بالمسؤولين عنها احترام هذه الذكرى على الأقل، بحسب تعبيرات مواطنين.
ولم تلقى مطالبات المواطنين في المدينة وشكواهم من هذه المشكلة، أي استجابة من الجهات المعنية، حيث أكدوا بأن صوتهم لا يلقى أي اهتمام يذكر، وأن الصوت المسموع فقط هو الركوض خلف عائدات المحافظة لملئ جيوب الفاسدين.
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