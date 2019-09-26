شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء .. احمد علي عفاش يتعرض للاعتداء في دبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان احمد علي عبدالله صالح تعرض مساء الاربعاء لمحاولة اعتداء في مدينة دبي الاماراتية .



وبحسب تغريدات الناشطين فقد قام مواطن من ابناء مدينة يافع يعمل في تجارة الذهب ، قام بمهاجمة السفير احمد علي عبدالله صالح اثناء خروجه من احد المطاعم اليمنية مساء امس في مدينة دبي .



واوضحت التغريدات ان حراسة السفير احمد علي قامو بالتصدي للمهاجم والقو القبض عليه وقامو بتسليمة لشرطة دبي ، مؤكدين ان السفير احمد علي لم يصب بأي أذى.

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