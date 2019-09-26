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انهيار جديد للريال اليمني ... تعرف على سعر الصرف الريال مقابل العملات الأجنبية صباح الخميس

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عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني، في تعاملاته صباح اليوم الخميس.

وأظهر متداولون للعملة بأن سعر الصرف في محلات الصرافة، صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، كان على النحو التالي:-

العملة                         بيع    شراء

سعر الدولار الأمريكي      602  607

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سعر الريال السعودي        160     161

سعر الدرهم الإماراتي       161  163

أسعار اليورو الأوروبي     648  651

أسعار الجنيه الاسترليني    700  704

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