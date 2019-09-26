شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني ... تعرف على سعر الصرف الريال مقابل العملات الأجنبية صباح الخميس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني، في تعاملاته صباح اليوم الخميس. وأظهر متداولون للعملة بأن سعر الصرف في محلات الصرافة، صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، كان على النحو التالي:- العملة بيع شراء سعر الدولار الأمريكي 602 607 Advertisements سعر الريال السعودي 160 161 سعر الدرهم الإماراتي 161 163 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704

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