الاكثر مشاهدة - الرئيس الإيراني يفضح الحوثيين ويقدمهم كبش فداء: هكذا يصلون في اليمن وإيران ويطلقون اللفظ الموجود في الصواريخ التي استهدفت أرامكو.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني يفضح الحوثيين ويقدمهم كبش فداء: هكذا يصلون في اليمن وإيران ويطلقون اللفظ الموجود في الصواريخ التي استهدفت أرامكو.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاتهامات السعودية لبلاده بالتورط في الهجمات الصاروخية على منشآت النفط في المملكة بأنها "من دون أدلة".

وقال روحاني في حوار أجرته معه شبكة "فوكس نيوز" في هذا السياق: "أفاد الممثل الرسمي للسعودية بأن السلاح الذي تعرضوا بواسطته للهجوم لم يكن يمنيا، لأنهم شاهدوا عبارة "يا علي" مكتوبة عليه، لكن الشيعة في اليمن يستخدمون نفس التعبير. الممثل الرسمي الذي يعتقد أن جميع الإيرانيين شيعة، وجميع اليمنيين ليسوا شيعة، مخطئ".

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ولفت روحاني إلى أن مثل هذا الدعاء (يا علي) يستخدم في صلاة الشيعة في إيران واليمن والعراق، وانطلاقا من ذلك دفع بأن اعتبار هذه العبارة المكتوبة دليلا على منشأ السلاح الإيراني، من دون أساس.

يذكر أن الحوثيين الذين يقاتلون قوات التحالف العربي بقيادة السعودية كانوا اعلنوا أنهم هاجموا في 14 سبتمبر معملين كبيرين للنفط تابعين لشركة أرامكو في شرق المملكة بواسطة طائرات مسيرة، في حين أكدت الرياض أن طهران متورطة في هذا الهجوم.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشددا على أنه لا يوجد دليل على هجوم من اليمن، وأنحى باللائمة على إيران، في حين تنفي طهران هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

المصدر: نوفوستي