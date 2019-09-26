"التربية والتعليم" بعدن يدشن برنامج تدريب الادارات المدرسية

الخميس 26 سبتمبر 2019

عدن

كتب متابعات _ الخليج 365

دشن مكتب التربية والتعليم بعدن، برنامج تدريب الادارات المدرسية ( المرحلة الاولى )، بدعم من منظمة اليونيسيف وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية .



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وتتضمن الدورة التي تستهدف 40 مشاركا، على مدى 12 يوما، المفاهيم الاساسية للبرنامج التدريبي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحسين التعليم الاساسي والمعايير الخاصة بجودة المدرسة وكيفية التخطيط للانشطة المدرسية وكتابة التقارير ومعرفة الموارد المالية وحل المشكلات وادارة الخلافات .

وفي تدشين الدورة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل حسين بافخسوس ، سعي الوزارة من خلال برنامجها التطويري ضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتحسين التعليم الاساسي التركيز على تحسين الادارة المدرسية من خلال تنفيذ العديد من الانشطة التربوية المختلفة .. مشيرا الى ان البرنامج التدريبي يستهدف خمس محافظات يمنية لتطوير العملية التعليمية والتدريبية في مختلف المجالات ، وتحسين كفاءة الكادر المدرسي وتطبيق مخرجاته على ارض الواقع .

من جانب اخر اوضح مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد الرقيبي ان مكتب التربية بعدن يسعى الى تطوير العملية التعليمية في مختلف مديريات المحافظة ضمن المعايير الجودة الحديثة والمتطورة ، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة التربوية والتعليمية التي تستهدف الادارات المدرسية لانجاح العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 .. مبينا ان مكتب التربية بعدن ينفذ عدد من الانشطة المختلفة تمثلت في توزيع 10 الف كرسي مزدوج واكثر من 100 الف حقيبة مدرسية وتدريب مدرسين ، ضمن التدخلات المقدمة من منظمة اليونسيف و البرنامج التطويري لمكتب التربية للعام الدراسي الجديد.