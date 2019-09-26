مستشار وزير الدفاع لــ "الخليج 365": مواقف مصر كانت حاضرة بقوة في دعم ثورة 26 سبتمبر المجيدة

الخميس 26 سبتمبر 2019

مستشار وزير الدفاع

كتب الشحات غريب

قال مستشار وزير الدفاع العقيد الركن يحيى أبو حاتم، إن اليوم يحتفل اليمنيون بإيقاد الشعلة السابعة والخمسين، لعيد الثورة السادس والعشرين من سبتمبر، والتي قضت على حكم السلالة الكهنوتية الرجعية.



وأضاف أبو حاتم في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"،أن اليمنيون استطاعوا وبدعم مباشر من الضباط الأحرار من قبل جمهورية مصر العربية، وعلى رأسه الزعيم جمال عبدالناصر رحمة الله، أن يصنعوا هذا اليوم المجيد، وان يتخصلوا من هذا النظام المستبد الكهنوتي.

وكشف أن مصر كانت حاضر بقضها وقضيضها، حيث ضحت بدماء أبنائها الذكية، انقاذا لهذه الثورة المجيدة.

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وقال إن مصر لم تدخر جهداً إلا وبذلته في هذا المشروع، ابتداءاً من الدماء الذكية وانتهاءاً بدعم الجمهوري اليمنية حتي يومنا هذا، فكان لمصر السبق في دعم التعليم واحياء الإعمار وبناء المؤسسة العسكرية الحديثة بأيادي مصرية.

وتابع حديثه بأن اليوم أبناء الشعب اليمني يعاني من انقلاب قامت به أحفاد النظام الإمامي المتمثل في بيت حميد الدين واليوم المتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي البغيض الذي قضى على أحلام اليمنيين.

وقال إن مواقف مصر كانت حاضرة بقوة وما زالت في دعم الثورات العربية، وتحضن كل العرب ومنهم أبناء الشعب اليمني، مشيداً بمواقف مصر قائلاً سنبادلهم الوفاء بالوفاء.

يذكر أنه قبل سبعة وخمسون عاماً من اليوم كان الوطن اليمني يعيش ف ظلام دامس، بسبب حكم السلالة الكهنوتية ، آنذاك أعلن اليمنيون للعالم أجمع بأنهم شعبٌ لا يقبل الضيم، واندلعت ثورة 26 سبتمبر 1962 المجيدة واستطاعت إسقاط النظام الامامي الكهنوتي وثار الشعب لأن الحكم الإمامي أبقى شمال اليمن معزولا عن العالم الخارجي، فلا كهرباء ولا بنية تحتية للبلاد.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإيرانية ، منذ انقلابها على السلطة الشرعية، عملت وبخطى خبيثة على طمس جميع المعالم والآثار المتعلقة بالهوية الجمهورية للدولة في محاولة منها لطمس هوية اليمنيين وعلى رأسها ثورة 26 سبتمبر التي أسقطت حكم الإمامة البائد.