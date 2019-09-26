مدير كلية الشرطة بحضرموت يدشن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية

الخميس 26 سبتمبر 2019 مدير كلية الشرطة بحضرموت كتب الخليج 365 - المكـلا برعاية وتكليف من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشن العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي مدير كلية الشرطة بحضرموت وقيادة الكلية صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدفعة الأولى بكلية الشرطة بالمكلا .

وكان طلاب الكلية البالغ عددهم 142 طالباً من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، قد تلقوا الكثير من المعارف والعلوم الشرطوية والتدريبات الرياضية والعسكرية منذ انطلاق الدراسة منتصف شهر ابريل الماضي 2019م. Advertisements ونقل مدير الكلية تحيات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية وتمنياته للطلاب بالتوفيف، حاثاً الطلاب على الجد والمثابرة لنيل التفوق العلمي. وتعد كلية الشرطة بحضرموت احدى الانجازات الكبيرة التي يفخر بها أبناء المحافظة . حضر التدشين نواب مدير الكلية للشئون التعليمية والشئون المالية والإدارية وكبير المعلمين بالكلية وعدد من قيادات الكلية.

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