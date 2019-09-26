- 1/2
- 2/2
الخميس 26 سبتمبر 2019
علم الكويت
كتب
الخليج 365-صنعاء
أكد الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، من على منبر الأمم المتحدة، استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات بين أطراف النزاع في اليمن.
وقال الشيخ جابر المبارك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الكويت على استعداد لاستضافة مفاوضات بين اليمنيين.
وفيما يخص المسألة السورية، أوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن لا حل عسكريا للأزمة، مؤكداً أن سوريا بإمكانها الخروج من أزمتها عن طريق الخيار السياسي.
أما عن التحديات التي تجابهها المنطقة، فاعتبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي في خطابه أن الإرهاب من أهم التحديات التي تضرب الشرق الأوسط، داعياً طهران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة، للتخفيف من التوتر في الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: نحن على استعداد لاستضافة مفاوضات بين اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.