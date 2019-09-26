الإمارات تقدم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين

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الخميس 26 سبتمبر 2019
مساعدات
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متابعات_الخليج 365
قدمت الإمارات، ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها بالمحافظات المحررة.
وثمن الدكتور محمد الشرفي، نائب مدير مستشفى الرازي، خلال تسلمه الشحنة، الدعم المقدم من الإمارات ضمن الحملة التي يمولها الهلال الأحمر، وجرى ضمنها تنفيذ عدد من المشاريع بالمحافظة بمجالات الإغاثة والنظافة ورفد المستشفيات بالأدوية.
وأكد أن هذه الأدوية تسهم في رفع وتيرة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى في مناطق زنجبار وخنفر، مقدما الشكر لدولة الإمارات "التي لم تتوان يوما عن دعم الشعب اليمني في المجالات كافة"، على حد قوله.
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