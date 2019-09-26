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الرئيس هادي ورئيس الوزراء يطمئنان على صحة محافظ حضرموت

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الخميس 26 سبتمبر 2019

البحسني

البحسني

الرئيس هادي ورئيس الوزراء يطمئنان على صحة محافظ حضرموت

كتب

الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، اتصالين هاتفيين مساء أمس بسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي يتلقى العلاج بجمهورية ألمانيا.

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واطمأن الرئيس ودولة رئيس الوزراء على صحة الأخ المحافظ الذي أدخل أحد مستشفيات ألمانيا منذ يومين، متمنين له دوام الصحة والشفاء العاجل،  والعودة لقيادة دفة التنمية والاستقرار في المحافظة.

 

وأعرب السيد المحافظ عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لاتصالهما واطمئنانهما على صحته،  متمنياً لهما التوفيق في مهامهما الوطنية الجسورة.

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