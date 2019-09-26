محلل ليبي:  قناة الجزيرة تختلق الأكاذيب وزرعت الفتن داخل المجتمع اليمنى

الخميس 26 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365



أكد الكاتب والمحلل الليبى الدكتورمحمد الزبيدى، أن قناة الجزيرة تختلق الأكاذيب ، وزرعت الفتن داخل المجتمع اليمنى وقسمته إلى مجموعات.

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قال الدكتور محمد الزبيدى، كاتب ومحلل ليبى، خلال استضافة الأعلامى المصري عمرو رضوان فى برنامج مساء DMC، أن ما يحدث الآن فى لبيا 80 % سببه قناة الجزيرة القطرية، فى عام 2011 جهزت للرأى العام العالمى لبيا وزرعت الفتن والأكاذيب داخل المجتمع الليبى وقسمته على مجموعات متناحرة.

وأضاف، أن قناة الجزيرة اعتمدت على ترويج العديد من الأكاذيب الأولى منها المرتزقة جاءوا لقتال الشعب الليبى، وكررتها اكثر من مرة ولم يخرج أى مرتزق، حينها لجأت إلى أحد المواطنين الليبيين أخرج من غرفة العمليات من ذوى أصحاب البشرة السمراء، حيث صور كأنه مرتزق.