شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : جماعة الحوثي تعلن عن ضربات موجعة في العمق السعودي.. وتكشف ما يحدث في أمريكا بشأن ‘‘مبادرة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت جماعة الحوثي، إنه إذا لم تقبل السعودية، بمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى، فإن خطتهم للرد ستكون جاهزة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين -غير المعترف بها- هشام شرف، لقناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، تأتي من منطلق حب السلام وحقن الدماء.

وأكد شرف "إذا لم يقبل التحالف بمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى فلدينا خطتنا وبرامجنا الجاهزة للرد".

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وأعلن المشاط في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري وقف استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة، والصواريخ البالستية والمجنحة، وأن جماعته تنتظر من التحالف السعودي الاستجابة لهذه المبادرة ووقف كل أشكال الاستهداف الجوي للأراضي اليمني".

وتابع "نمد غصن الزيتون، في وقت السلم، وفي حالة الحرب سنوجعهم بشكلٍ لم يتصوروه أبدا"، مضيفا: "نتوقع من الأشقاء في السعودية التواصل مع من يحميهم أو من يوهمهم بالحماية ومناقشة جوانب الموضوع".

وأشار وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين إلى أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير موجود في أمريكا، مضيفا "هناك تواصل أمريكي سعودي إماراتي، ويتم دراسة مبادرتنا في هذا الإطار".

وقال هشام شرف "عندما تعطيهم واشنطن الموافقة، أتوقع أن تأتينا بعض الردود ولو كانت غير مباشرة"، مضيفا: "على ضوء ما سيأتينا وعلى ضوء المؤشرات، سنتخذ القرار بالرد المناسب".