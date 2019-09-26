شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : شاهد السلطان قابوس شخصياً يقوم بهذا العمل الغير متوقع ويثير جنون الاماراتيين وفرحه كبيرة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبال سلطنة عمان لأبرز 3 وزراء في الحكومة الشرعية اثار جنون وسخط القيادات الاماراتية ودفع بالمجلس الانتقالي للتشكيك ان السلطنة تقف ضدهم الى جانب الشرعية .

فقد وجهت الإمارات وأدواتها الإعلامية اتهامات لسلطنة عمان بقيامها التنسيق للقاء بين وزراء في الحكومة الشرعية المعادين للإمارات وبين الناطق الرسمي لمليشيات الحوثيين.

من جانبه نفى وزير النقل اليمني صالح الجبواني ما تداولته بعض وسائل الإعلام من عقد لقاءات بينهم وبين جماعة الحوثي خلال الزيارة التي يقوم بها وفد حكومي لسلطنة عمان.

Advertisements

وقال الجبواني -في تغريدة له على تويتر- إن "من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون اثنائها أهدافهم المشبوهة".

ولفت الجبواني إلى أن المروجين لتلك الاشاعات عمدوا على نشرها بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة". في إشارة منه إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، ومستشار الرئيس هادي عبد العزيز جباري ووزير النقل صالح الجبواني قد وصلوا إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة عمل رسمية تستغرق بضعة أيام".