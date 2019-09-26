شكرا لبحثكم عن خبر بن لزرق : مشروع المسودة الحقيقية لاتفاق جدة جيد اذا طبق دون تحريف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق التسريبات التي يتم تداولها خلال الساعات الماضية انتصارات حول الحوار المرتقب بين الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي .

وقال بن لزرق في منشور رصدة موقع "صوت المغتربين" ان التسريبات المنشورة عن نصوص اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بجدة غير صحيحة في مجملها . موضحا في ذات الوقت ان هناك اتفاق اطلع عليه شخصيا لكنه مٌنع عن نشره ويراه ايجابي اذا طٌبق بنسخته الأصلية دونما تحريف أو تعديل.

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وكانت وسائل اعلام محلية قد تناقلت خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبه للبرلماني والاعلامي المصري مصطفي بكري قال فيها ان الحكومة الشرعیة والانتقالي الجنوبي توصلو إلى اتفاقا للمصالحة وإنھاء الصراع في المحافظات الجنوبیة.

وزعمت تلك التسريبات المنسوبة للبرلماني المصري ان بنود الاتفاق تنص على خروج القوات المتصارعة من عدن الي مواجھة الحوثیین، وعودة الرئیس عبدربه منصور ھادي والحكومة الشرعیة والبرلمان الي عدن. بالإضافة إلى عودة كافة السفارات العربیة والأجنبیة الي عدن وفي مقدمتھا السفارة السعودیة، وبقاء بعض القوات الامنیة في عدن لحفظ الامن تحت إشراف القیاده الامنیھ السعودیة.