شكرا لبحثكم عن خبر نشطاء .. احمد علي عفاش يتعرض للاعتداء في دبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان احمد علي عبدالله صالح تعرض مساء الاربعاء لمحاولة اعتداء في مدينة دبي الاماراتية .

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وبحسب تغريدات الناشطين فقد قام مواطن من ابناء مدينة يافع يعمل في تجارة الذهب ، قام بمهاجمة السفير احمد علي عبدالله صالح اثناء خروجه من احد المطاعم اليمنية مساء امس في مدينة دبي .

واوضحت التغريدات ان حراسة السفير احمد علي قامو بالتصدي للمهاجم والقو القبض عليه وقامو بتسليمة لشرطة دبي ، مؤكدين ان السفير احمد علي لم يصب بأي أذى.