شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية .. وإعلان عاجل للديوان الملكي قبل قليل (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، عن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو، الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود".

وتابع: "سيصلى عليها اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: صحيفة عاجل