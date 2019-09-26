شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يفاجئ الرئيس هادي برسالة عاجلة قبل قليل .. ووكالة الأنباء الرسمية تكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة الـ 26 سبتمبر.

وأعرب الملك سلمان، وفقا لـ”واس” “باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب اليمن الشقيق بموفور الأمن والاستقرار“.

فيما عبر الأمير محمد بن سلمان، “عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس هادي، راجياً لحكومة وشعب اليمن دوام الأمن والاستقرار”.

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وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا مكون من عدة دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها مليشيا الحوثي منذ سبتمبر 2014.