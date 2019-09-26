وأخيراً .. المبعوث الأممي الى اليمن يدين المجزرة السعودية في الضالع وعمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

لم يجد ما يقدمه المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث لأطفال اليمن الذين تزهق ارواحهم من حين لأخر بفعل الغارات الجوية السعودية على المناطق السكنية، الا التعبير عن اسفه وحزنه نتيجة القصف.

واعرب عن حزنه من القصف الذي أودى بحياة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال ووصفه بالحدث المفجع.

وقال في بيان له الأربعاء، “يجب أن يخرج اليمن من هذه الحلقة المفرغة من العنف الآن وأن يبقى بمنأى عن التوترات الأخيرة في المنطقة التي يمكن أن تقوّض احتمالات.

وأضاف المبعوث : “يجب إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية الطارئة التي من شأنها تخفيف معاناة ملايين اليمنيين العاجزين عن تأمين القوت اليومي والسلع الأساسية والسفر والعلاج الطبي”. في اشارة غير معلنة لقيام التحالف السعودي باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تحتاجها اليمن.

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وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن على ثقة من أنّ المجتمع الدولي سيدعم أي خطوات يتمّ اتخاذها للحد من التوترات وتحسين حياة الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.

وقال غريفيث: “يجب أن يخرج اليمن من هذه الحلقة المفرغة من العنف الآن وأن يبقى بمنأى عن التوترات الأخيرة في المنطقة التي يمكن أن تقوّض احتمالات السلام”.

وكان طيران التحالف السعودي اقدم في 23 سبتمبر على شن عدة غارات على مسجد في السواد بمحافظة عمران مما تسبب بمقتل سبعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال من العائلة نفسها.

كما ضربت غارات جوية يوم الثلاثاء منزلاً في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع تسبب بمقتل 16 مدنياً جلهم نساء واطفال.