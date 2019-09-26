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عدن - ياسمين عبدالعظيم - دولة عربية جديدة" تمنع عبور اليمنيين عبر أراضيها وتضع شروط مجحفة .. بعد ان كانت ملاذهم الوحيد!

قررت دولة السودان الشقيقة بقيادة السلطات السودانية الجديدة أغلاق ابوابها عن اليمنيين وذلك باتخاذ اجراءات جديدة تقيد مرور المسافرين اليمنيين عبر اراضيها.

وكانت السودان الدولة الوحيدة المتبقية لليمنيين الفارين من جحيم الحرب في بلادهم، بعد أن أغلقت مصر أبوابها وكذلك الدول المجاورة، اذا ما استثنينا الصومال الشقيق.

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وقالت مصادر مطلعة السودان اصدرت نظاما جديد خاص باليمنيين الراغبين بالدخول إلى اراضيها.

وتضمن القانون الجديد شروط شملت ضرورة الحصول على كفيل سوداني.

أما بشان الذين يعبرون الاراضي السودانية ترانزيت على خط موسكو - الخرطوم – اليمن فاشترطت السودان ايضا كفيل سوداني واقامة في روسيا والتقدم بالطلب قبل 5 ايام من العبور على ان يكون الطلب قابل للرفض من قبل السفارة السودانية.

ولم تعرف اسباب هذه الاجراءات التي وصفت بالمجحفة وتحد من تنقل المواطنين عبر الاراضي السودانية .

يذكر أن السودان تشارك ضمن تحالف الحرب على اليمن، وتنشر الالاف الجنود وعناصر الجنجويد في الاراضي اليمنية منذ بدء الحرب على هذا البلد في مارس من العام 2014.