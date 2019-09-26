شكرا لبحثكم عن خبر ترامب: إطلاق إجراءات عزلي "نكتة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سخّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبب الذي استند إليه خصومه الديموقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونغرس بهدف عزله من منصبه وهو مطالبته في اتصال هاتفي نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "عزلٌ من أجل هذا؟ إنها نكتة!".

وأضاف وقد بدت عليه علامات القلق، أنّ المحادثة الهاتفية بينه وبين فولوديمير زيلينسكي كانت "رائعة" وأنّه لم يضغط بتاتاً على نظيره الأوكراني.

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ووعد الرئيس الأميركي من جهة ثانية باعتماد "كامل الشفافية" في ما خصّ عميل الاستخبارات الذي أخطر مرؤوسيه بمضمون المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وقال "كنّا سنقوم بذلك على أيّ حال، لكنّني أبلغت جميع أعضاء مجلس النواب بأنّني أؤيّد تماماً شفافية المعلومات المتعلّقة بما يسمّى المُخبر".

ولكن سرعان ما شنّ ترامب هجوماً مضاداً، مطالباً بأن تكون هناك شفافية أيضاً بشأن "جو بايدن وابنه هنتر" في ما يتعلّق "بملايين الدولارات التي تم إخراجها بسرعة وسهولة من أوكرانيا ومن الصين عندما كان نائباً للرئيس".

وطالب ترامب أيضاً بـ"الشفافية من جانب الديموقراطيين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا وحاولوا إجبار الرئيس الجديد" فولوديمير زيلينسكي على "فعل أشياء" باستخدام "تهديدات".