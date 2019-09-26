شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يكشف كواليس اجتماع حوثي حول الرئيس الراحل علي عبدالله وهذا مادار فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد يحى ابو حاتم عن كواليس احد اجتماعات الحوثيين بشأن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد يحى ابو حاتم ان مليشيات الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وتوزيعها على قيادات الجماعة مؤكدا ان هذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة، حسب قوله

وغرد الخبير الاستراتيجي يحيى ابو حاتم على حسابه بموقع "تويتر" بالقول،‏‎ جماعة الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله وتوزيعها على قيادات الجماعة وهذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة:

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عبدالخالق الحوثي/ يجب مصادرة أملاك علي عبدالله كما تم مصادرة أملاك بيت حميد الدين.

أبو شوارب/ هكذا سوف نستفز انصارة

عبدالخالق/ لكل حادث حديث.